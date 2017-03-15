就算不暖化 30年後9成珊瑚礁全消失

澳洲大堡礁的珊瑚白化現象，左圖拍攝時間為2016年3月，珊瑚礁正在白化，右圖為2016年5月拍攝的照片，珊瑚礁已經死亡。(圖/美聯社)

澳洲大堡礁的珊瑚白化現象，左圖拍攝時間為2016年3月，珊瑚礁正在白化，右圖為2016年5月拍攝的照片，珊瑚礁已經死亡。(圖/美聯社)

科學家說即使全球能夠停止暖化，他們預期到了2050年，仍有高達9成的珊瑚礁將會死亡。因此如果沒有大動作的拯救行動，不到百年後，珊瑚礁將可能全數消失。這種消失速度比我們想像得還要快很多。

全球暖化已經造成馬爾地夫的珊瑚礁過去1年因為溫度上升而死亡，而類似的場景還發生在其他海域，造成過去30 年，全球已有將近半數的珊瑚礁死亡，這是一場大規模的生態浩劫。科學家正加緊努力，希望未來30年能夠保住部分珊瑚礁。因為地球的健康有賴這些珊瑚礁，它們可以孕育1/4海洋生物，以及全球其中5億人口。

據《美聯社》(AP)報導，夏威夷海洋生物所(Hawaii Institute of Marine Biology)所長Ruth Gates說，失去珊瑚礁是從根本上破壞了人類的健康。珊瑚礁不只是一處度假勝地，它還支持整個海洋的生態系統。

珊瑚礁可以製造我們呼吸時所需要的部分氧氣，被稱作水底下的「熱帶雨林」，是海洋世界的其中一部份，同時孕育著1/4海洋生物。珊瑚礁也是保護海岸線不受暴風雨襲擊的重要屏障。它們還帶來每年數十億的觀光、漁業和其他商業收益，還可以用於治療癌症、關節炎和細菌或病毒感染的醫學研究領域。

珊瑚礁對溫度波動很敏感，海洋溫度上升、水質過酸、過度捕撈、海水汙染、沿海發展和農業徑流，都或多或少對珊瑚礁造成傷害。即使海水只有上升攝氏1-2度，也會造成珊瑚礁「白化」。如果水溫下降，珊瑚礁可以再恢復它鮮豔的顏色，但是如果持續數個月高溫，珊瑚礁就會死亡。

第1波全球珊瑚礁白化發生在1998年，當時造成16%珊瑚礁死亡，第2波是2015-16年全球氣候「聖嬰」現象，接近赤道的太平洋海域溫度上升，珊瑚礁發生最大規模的白化，讓死亡問題急遽惡化。第3波是在聖嬰現象結束後，直到現在依然持續。

根據馬爾地夫海洋研究中心指出，2016年3-5月之間，馬爾地夫沿岸島嶼的珊瑚礁，有高達73%發生白化現象。各地白化嚴重程度不一，但是這次的白化事件已經影響了整個馬爾地夫。

維多利亞大學(University of Victoria)正在進行的一項研究指出，海水暖化嚴重打擊太平洋中部海域的珊瑚礁，僅在2015-16年期間，海水高溫持續10個月，竟有高達9成珊瑚礁因而死亡。

(中時電子報)