北市繪家暴地圖 盼降低再通報個案
《家庭暴力防治法》上路20年，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心整理歷年家暴案件，繪製「家暴地圖」，透過民間工程師協助，套上人口數、經濟條件、土地使用分區等不同資訊後，只要有通報個案進入電腦，系統會跑出分數，只要超過標準，代表「再通報率」高，社工需加強處理。社會局表示，希望化被動處理為主動預測，降低案件發生機會。
除了降低家暴再犯機會，家暴地圖如何預防「初犯」的案件？家防中心主任陳淑娟表示，透過家暴地圖，鄰里內負責防治家暴的人員，可比較容易掌握該地區的案件發生形式，例如是高齡夫妻親密暴力，或是兒少保護個案，無論宣導或預防，都更能掌握正確的方向。
文山區忠順里連續3年未發生兒虐案件，里長曾寧旖認為，社區是預防家暴最基本的單位，因要培養種子志工，如果能運用相關資料，對志工課程、高風險對象的訪視，能更到位；婦女救援基金會執行長康淑華也說，去年起開始退動社區防暴，有了地圖料，社區能更有效了解本身狀況以及需要補強的部分，讓資源更有效利用。
(中時)
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