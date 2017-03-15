季節交替多感傷 情感性疾病患者易復發

時逢季節交替時，氣溫濕度改變幅度大，對人的身心狀態常造成影響，精神科醫師提醒有憂鬱、躁鬱等精神疾病的朋友，在季節交替之際，病情容易波動，建議民眾多出外走走、適度照光、保持適當的晝夜及生活節律，才是保養之道。

衛福部草屯療養院心身醫學組醫師蔡昀霖表示，情感性疾病患者，常在季節交替時會有病情變化，如憂鬱症者易在秋、冬惡化，躁鬱症的躁期則在春天好發，這段時間復發的病人相對比平時多一些。

在此時節，病人切勿停用精神科藥物，應規律回診，接受評估治療，家人亦應多關心病人情緒及症狀，適時協助就醫，避免精神症狀復發。

蔡醫師指出，躁鬱症患者常在季節變換時發作，該患者平時一如常人，在躁期時，可能數天不睡覺、到處亂跑、亂花錢、活動量大，招惹事端，甚至攻擊別人，讓家人不得不帶他就醫；鬱期常見的症狀包括失眠、心情沮喪、對平常嗜好失去興趣，思想悲觀，嚴重時還有厭世想法或自殺行為等。

蔡醫師呼籲在季節交替時，如有固定服用藥物者，在症狀變化需調整劑量時，應先與醫師溝通調整，平常避免因天氣不佳而足不出戶，最重要的是，多觀察自己的症狀，一發覺有變化就盡快就醫。

同時家屬應多注意病人是否有規律服藥及情緒症狀變化，多給病人關懷，若病情復發時能及早接受治療，規則的服藥，多數精神疾病症狀都能獲得改善。

(中時)