議員選舉區劃分公聽會 南市選委會將網路直播

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台南市選舉委員會16日上午10時將在該會4樓禮堂召開台南市議會第3屆議員選舉區劃分公聽會，聽取各界意見，全程網路直播。會中，除將邀請市府、市議會、現任議員與各主要政黨代表參加外，也歡迎民眾參與並建言，提供中央選舉委員會辦理選舉區劃分參考。

選委會表示，台南市議員的選舉區已沿用30多年，第2屆議員任期，也將於明年12月25日屆滿，依據公職人員選舉罷免法規定，第3屆議員選舉區若有變更，中央選舉委員會應在今年12月24日前發布選舉區變更公告，為此市選委會決定舉辦公聽會徵詢各方意見。

選委會還說，為滿足民眾知的權利，並使公聽會進行更公開透明，實現民眾對公共決策的參與，此場公聽會將採取網路直播，當日上午10點至12點，民眾只要進入台南市選委會首頁－重要消息-最新消息區點選連結即可收看。

(中時)