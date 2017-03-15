男故意打翻身障者彩券攤 偷走4萬元彩券

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警方查知嫌犯是騎腳踏車逃逸。（王揚傑翻攝）

本月13日下午4時30分許，身障彩券商黃姓男子在新北市板橋區文化路二段賣彩券，1名陌生男子藉故與黃男聊天，隨後假裝不小心翻倒黃男電動輪椅旁放彩券的木板，佯裝收拾彩券時，趁機竊走價值4萬元的彩券後逃離現場。

黃男發現彩券短缺，向友人求助，友人協助黃男至派出所報案，並將歹徒作案時的監視器畫面PO上YouTube，請網友協助抓出歹徒。

警方根據被害人指述展開調查，目前查知竊嫌是騎乘腳踏車四處尋找作案目標，現正積極追緝犯嫌到案。

(中時)