桃園市立美術館 PCM由誠蓄工程得標

桃園市立美術館PCM標由誠蓄工程顧問股份有限公司得標，為確保後續美術館工程，包括競圖活動、規畫設計、施工督導、完工等各階段，委託專業工程顧問公司管理。（甘嘉雯翻攝）

桃園市立美術館新建工程委託專案管理技術服務（PCM）標案日前決標，由誠蓄工程顧問公司得標，市府表示，為確保後續美術館包括競圖活動、規畫設計、施工督導、完工等各階段，都能確保進度及品質的掌握，委託專業工程顧問公司管理，將規畫桃園升格後首座兼具地標、典藏、研究、展覽、教育及觀光等6大功能的美術館。

(中時)