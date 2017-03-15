中居正廣被爆料與編舞者同居已逾6年

日本「女性SEVEN」最新一期報導，去年除夕解散的5人組偶像天團SMAP隊長中居正廣與女編舞師兼舞者武田舞香秘戀曝光，2人同居已長達6年以上。

3月16日將出刊的週刊「女性SEVEN」，圖文並茂報導中居的戀情。今天網路上有部分內容刊載。

報導說，3月上旬週日晚間10時左右，東京市中心高級大廈的正門前一輛計程車停下，下車的是一位穿著淡藍色軟毛針織衫、手拉行李箱的長髮美女。她拿出鑰匙走近屋內，幾分鐘後，現年44歲中居所住的房子電燈亮起。

這位美女是32歲的編舞師也是舞者武田舞香。她曾為安室奈美惠、加藤米莉亞在巡迴演唱會時當伴舞舞者等，是個實力派舞者。

武田舞香於2010年起擔任女子夯團AKB48的編舞師、跳舞指導。去年，日本放送協會（NHK）連續劇「阿淺來了」的主題曲「365天的紙飛機」，由AKB48唱紅，搭配此曲的舞蹈就是由她負責編舞。

她也曾當過AKB48退出後單飛的板野友美伴舞，與板野關係良好，也常在板野的社群網站出現。

報導說，中居常自認、也被認為是「難結婚」型的男人，竟然在東京的豪宅與武田舞香同居長達6年以上，讓人驚訝。1060315

(中央社)