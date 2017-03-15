兒遭馬伕勒斃棄屍獲賠千萬 母淚謝法官
在新竹開設應召站的謝姓男子，2年多前遭應召站馬伕武張孝慈殺害棄屍山區，家屬提告獲賠千萬，謝母得知判賠金額，忍不住落淚說，「謝謝法官，體諒被害者立場」。
武張孝慈2014年間受雇擔任應召站馬伕，因不滿受到謝男和吳女壓榨，竟將兩人灌醉後，以充電線勒斃，連夜將遺體運到阿里山棄屍，再開車回到竹北租屋處縱火滅證，謝男家屬提出民事賠償，新竹地院判武張孝慈應賠償謝男家屬新台幣1117萬餘元。
謝母受訪表示，她深知犯嫌無力賠償，金額僅是冷冰冰的數字而已，讓全家心裡有個安慰，犯嫌手段殘忍，且把兒子身旁的東西全都燒毀，「我只想處罰犯嫌」。
謝母說，2名8歲和5歲的孫女，現在都由她和丈夫照顧，只要省吃儉用，加上媳婦在新竹邊工作邊處理善後，多少還能貼補家計勉強度日，但過幾年夫妻倆退休後，孫女也長大，開銷勢必增加，現在只能把身體顧好，才能將2名孫女拉拔成人。
回想2年多來的煎熬，謝母忍不住落淚，嘆了口氣說，兒子一度被檢警懷疑是縱火案犯嫌，但她心理始終明白兒子不可能犯案，「只能說他自己笨，去做那種事（應召站）」。
謝母說，案發前幾天才得知兒子經營應召站，便苦勸他收手返家，兒子也答應了，未料回到新竹卻慘遭殺害，讓全家希望破滅，「一個人讓好幾個家庭受害，謝謝法官體諒被害者立場」。1060315
(中央社)
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