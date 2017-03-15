冒名申裝沒查雙證 台灣大哥大罰120萬

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NCC今天說，台灣大哥大受理3G、4G申辦業務，未依規定落實查核雙證件，消費者遭冒名申裝，依相關規定裁罰新台幣120萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行記者會表示，台灣大哥大股份有限公司第3代行動通信業務及行動寬頻業務未依規定核對及登錄使用者資料就開通服務，沒做好雙證件查核，違反3G業務管理規則、行動寬頻業務管理規則，各罰60萬元。

NCC說，這次裁罰是因台灣大哥大有1個3G門號用戶、2個4G門號用戶，都是沒落實雙證件查核，消費者被冒名申裝，直到被催繳手機費，才驚覺根本沒申辦該門號，向NCC申訴，並向警察局報案。

NCC表示，針對台灣大哥大違反業務管理規則部分，不是消費者本人申辦，沒落實查核雙證件，類似情形其他業者也有發生，但台灣大哥大情形較嚴重，用戶個資相當重要，NCC要求改善，裁罰以示警惕。

另外，有線電視業者「數位DTA特選頻道」爭議案調查報告案，NCC說，該案是新竹振道有線電視，依有線廣播電視法規定限期改正，未來要求系統業者在免費收視頻道屆期時，應取得訂戶同意再行收費機制，不能僅用簡訊或電話通知，還是要簽約。1060315

(中央社)