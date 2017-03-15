乳房全切除手術 達文西手臂傷口小

陳姓婦人左邊乳房確診有惡性乳癌，彰基醫院動用達文西手臂幫婦人進行乳房全切除手術，開刀時間不到4小時留下小傷口。

彰化基督教醫院內視鏡乳房手術中心主任賴鴻文說，46歲的陳姓婦人進行粗針切片檢查後，左邊乳房確診為乳癌，病患跟醫師討論過後，決定接受乳房切除手術。

賴鴻文指出，傳統的乳房切除手術傷口比較大，術後的疤痕也比較明顯，醫院用達文西機器手臂及影像系統進行乳房全切除手術，手術中醫師先在腋下切開約3公分的傷口進行前哨淋巴切片手術。

賴鴻文說，他們在3公分大的傷口導入達文西機器手臂，而達文西的影像系統具有放大影像以及3D視覺效果，且鏡頭較不容易起霧，而機器手臂和傳統內視鏡器械相比也比較靈活，進行複雜手術的話相比較無死角，出血量和傳統手術及內視鏡手術也較少。

賴鴻文表示，使用達文西機器手臂及影像手術系統來進行乳頭乳暈保留乳房全切除手術，和傳統手術相比手術傷口可以減小，同時解決內視鏡乳房手術器械操作上的困難，同時隱藏傷口。1060315

(中央社)