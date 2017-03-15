談宜縣長選情 吳澤成：羅東鎮長很積極

宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天獲邀與總統蔡英文餐敘。他今天說，當時曾向與會人士反映，「擬參選縣長的國民黨羅東鎮長林姿妙跑得很勤」；林姿妙回應說，感謝鄉親支持。

包括台中、宜蘭以及新竹等綠營執政的縣市長昨天晚上北上和蔡總統餐敘，席間蔡總統關心地方執政的情形，也傾聽縣市首長的意見。

吳澤成今天接受媒體採訪時說，昨天餐敘氣氛很好，蔡總統很關心各縣市執政的情況。此外，大家也談到各地選情方面，希望能了解地方民情，做為日後中央黨部提名相關作業參考。

吳澤成表示，宜蘭縣內民進黨內部的狀況中央黨部都清楚，但他在餐會中也誠實告訴與會人士，「對手國民黨羅東鎮長林姿妙跑得很勤」，地方上有不少人擔心「萬一她是真的（候選人）怎麼辦？」。

他說，總統雖未做進一步指示，但認真傾聽。

對於被視為綠營勁敵，林姿妙說，在她經營下，羅東鎮財政已轉虧為盈，一直以來都本著一步一腳印的精神服務地方，日後將繼續勤走基層，爭取更多縣民支持。1060315

(中央社)