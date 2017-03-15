替友人出氣逼人跳海溺斃 判刑8年3個月
何姓男子為替友人出氣，強押賴姓男子拘禁及動用私刑，再追逐逃跑的賴男致跳海溺斃。高雄地方法院審結，判處何男8年3個月徒刑，另須賠償賴男父母精神慰撫金新台幣623萬元。
高雄地方法院判決指出，被告何男獲悉宋姓友人遭人砍傷，再接到友人通報表示找到砍傷宋姓少年的賴男後，強押賴男到高雄市前鎮區一間宮廟。
何男又強押賴男到前鎮漁港，繼續剝奪賴男行動自由，並加以毆打，賴男趁隙往海邊方向逃跑，不料何男繼續徒步追逐，最後迫使賴男無路可逃，不得不縱身跳海逃離，結果導致溺斃。
全案經警方送辦，賴男父母提告並請求附帶民事賠償。
高雄地方法院審結，認何男以暴制暴、動用私刑的不良心態，嚴重危害社會治安及秩序，依剝奪他人行動自由致人於死罪判刑8年3個月，另須賠償623萬元精神慰撫金，全案可上訴。1060315
(中央社)
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