橘色安全御守頭套 學童避難好幫手

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新北市林口區公所今天結合林口國小師生，在校園演練災害逃生應變，及開設校園臨時收容所。低年級學生都配戴橘紅色的「安全御守」防災頭套，讓學生可空出雙手因應逃生所需。

新北市林口區公所結合八里垃圾場營運回饋金，致贈區內各國小二年級學生防災頭套，讓林口地區比較無避險能力的低年級學生，能在災害避難時空出雙手，應變週遭的突發意外。

亮眼的橘色外觀，再加上防焰抗燃的材質製作成的防災頭套，就像是一個大大的御守，災害發生時可以用來守護學童。

這個「御守」的觀念，是從日本校園防災中學習的經驗，日本甚至在每位國會議員的座位底下，也準備一個；新北市政府自105學年起，編列經費提供一年級新生每人一個，平日放在學童隨身可及的地點，因應地震災害逃生時保護頭部。

林口國小校長蔡佩芳表示，林口國小為百年老校，校內學生數多，平日邀學者專家協助學校研擬防災避難動線，讓每個班級以最快速度前往安全地點。

以前沒有防災頭套時，學生頭頂書包保護頭部，但低年級的學生力氣小，反應力不夠，戴上防災頭套，兩隻手可騰空出來自我防護。

林口區公所表示，避難過程中，需要攀爬或採取安全姿勢通過危險地帶，空出雙手可以因應。

配合校園防災演練，林口區公所也安排在林口國小學生活動中心，開設災民臨時收容所，演練災害發生時，運用學校場地收容災民。

林口區長朱思戎表示，學校在災害時，就是重要的收容避難場所，配合市府推廣防災頭套政策，今年特別運用八里垃圾場回饋金資源購置1250個防災頭套，送給國小二年級的學童，讓全區各國小低年級學童，都可以人手一個「安全御守」，並透過實際操作防災演練，讓學童熟悉避災動線。1060315

(中央社)