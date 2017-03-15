涉同婚爭議遭抵制 澳庫珀斯啤酒致歉
澳洲1間基督教機構在辯論同性婚姻議題的影片中使用釀酒領導品牌「庫珀斯啤酒廠」（Coopers）的啤酒，若干酒吧就此誓言抵制庫珀斯後，庫珀斯今天致歉。
法新社報導，聖經公會（Bible Society）上週公布1段「輕鬆點吧」（Keeping it light）影片，內容是2名保守派國會議員在討論同性婚姻議題時，拿著庫珀斯啤酒敬酒，其中1人支持同性婚姻，另1人反對。
這段影片引起強烈反彈，批評者認為影片有所偏頗，並譴責庫珀斯啤酒廠「贊助反對婚姻平等的廣告」。
影片也導致雪梨少數酒吧停售庫珀斯啤酒。家族事業庫珀斯啤酒廠來自南澳省（South Australia）。
庫珀斯常務董事提姆（Tim Cooper）急忙將公司與影片撇清關係，表示「庫珀斯啤酒廠從未有意輕視如此重大的議題」。
庫珀斯總監梅蘭妮（Melanie Cooper）補充說：「我們公司支持婚姻平等。」
這段影片為紀念聖經公會創立200週年的活動一環，聖經公會說，影片並非由庫珀斯啤酒廠特別贊助，但庫珀斯為該慈善機構支持者。
聖經公會發言人告訴法新社，針對婚姻平等，「我們沒有任何立場」。（譯者：中央社周莉芳）1060315
(中央社)
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