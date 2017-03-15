反空降操演戰車現身街頭 民眾搶拍

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陸軍八軍團第四作戰區今天在台南機場進行反空降實兵演練，配合演練多輛CM33甲車一早開從部隊上街馳往機場，行經市區引起民眾側目，沿途吸引不少民眾爭相拿起手機搶拍。

軍方說，配合這場反空降操演，裝甲564旅8輛CM33甲車一早從駐地出發，行經台南市中華東路、中華南路一路馳往台南機場應援，路過民眾無不嘖嘖稱奇，不少人更是紛紛拿起手機搶拍這項「奇觀」；CM33甲車在戰備任務訓練中上市區平面道路十分罕見。

陸軍第四作戰區在台南機場實施反空降實兵演練，以軍種聯合作戰為基礎架構，結合防衛作戰進程，演練部隊機動、命令下達、自衛與攔截戰鬥、任務會商及掃蕩戰鬥等科目，使官兵體驗戰場景況，精進部隊戰力。

軍方指出，這項反空降實兵操演，包括防情傳遞、守備部隊自衛戰鬥及心戰喊話等12個課目，共計動員100多員兵力、裝備300餘件。

裝甲564旅旅長黃忠實少將表示，透過這次演練有助所屬官兵、幹部了解戰場實況，期許弟兄們熟稔各項狀況應變作為，提升戰備演訓的效能，強化作戰區的安全維護任務。1060315

(中央社)