管教學生呼巴掌 小6導師下場是......

北市南港區一間國小，2名學生在去年3月3日下午打掃時間，頑皮的學生拿石頭丟另外一名同學，導師見狀立刻制止，喝斥丟石頭的同學，要他站在教室後面罰站，學生竟調皮地發出聲響，導師認為被處罰還嬉皮笑臉，氣憤地呼了2下巴掌，小6學生因而臉部疼痛、擦傷。

學生回家後，母親見狀怒不可遏，立刻帶著兒子到醫院驗傷，對班導師提出傷害告訴。士林地院法官認為，導師本應秉持愛心、耐心，學生犯錯雖有管教而處罰的必要，但應避免造成兒童身心傷害，掌摑學童，亦造成其他同學幼小心靈負面影響，依成年人故意對少年犯傷害罪，判決該名導師罰金3萬。

學生的母親提告後，導師態度卑微地想要和解，但母親一直不肯接受，還請求法官從重量刑，法官衡量導師自大學畢業後，素行良好，月薪5萬還要奉養雙親，儘管導師希望法官能宣告緩刑，但因未與學生母親和解，無法獲得緩刑。

(中時)