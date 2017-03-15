國2甲線延伸　變更高速道路用地通過

國2甲線天空斷橋，在大園都市計畫變更後，15日正式公告，國2甲線完工後可改善桃園機場聯外道路交通。（甘嘉雯攝）

高速公路國道2號大園交流道延伸到台61線的國2甲線工程，由於只做了一半，成了名符其實的天空斷橋，為了加速期程，交通部高公局決定先做延伸到台15線工程，桃園市長鄭文燦15日表示，路線行經大園都市計畫變更為高速公路用地部分，於今年2月18日獲內政部核定並公告，完工後可望讓桃園國際機場聯外交通更加方便。

國道2號大園交流道至台15線（國際路）新闢高速公路（國2甲線），全長約2公里，將闢建雙向共4車道，總經費約56億8600萬元（含用地費23億9600萬元）；國2甲線行經「大園都市計畫」都計變更案，15日正式公告，完工後可改善包括大園中正東路、民生路及國際路的交通壅塞情形，民眾可透過國2甲線直接通往台15線或西濱快速道路。

(中時)