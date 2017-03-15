優良公寓大廈暨智慧節電社區評選 歡迎報名

2年舉行1次的優良公寓大廈暨智慧節電社區評選活動，27日開始報名至5月5日止，評選類組分別有小型、中型、大型住宅、風韻再造及主題特色等5大類組，同時為推廣社會讀書風氣及提升社區生活品質，今年特別將社區書香園地及無菸環境，納入主題特色，市府歡迎各公寓大廈踴躍報名參加。

(中時)