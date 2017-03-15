解除定存救兒 新竹警識破詐騙手法

新竹市60歲林姓男子14日接到陌生男子來電，指他兒子幫人擔保欠下百萬鉅款，若不還錢就要斷手斷腳，為人父的林男心急之下，急忙衝到銀行要解除定存領款，幸好一旁員警察覺有異，熱心查證下證實是詐騙集團所為，化解一場虛驚。

警方指出，林男一開口就表明要解除定存，要領出100萬現金，神情顯得相當焦急，員警眼尖察覺事態不尋常，上前關心時林男推稱是要買車，還要警方不要管閒事，警方鍥而不捨追問，林男才說出原委，經警方溝通後，證實是詐騙集團犯案老哏。

(中時)