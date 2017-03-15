解除定存救兒 新竹警識破詐騙手法
新竹市60歲林姓男子14日接到陌生男子來電，指他兒子幫人擔保欠下百萬鉅款，若不還錢就要斷手斷腳，為人父的林男心急之下，急忙衝到銀行要解除定存領款，幸好一旁員警察覺有異，熱心查證下證實是詐騙集團所為，化解一場虛驚。
警方指出，林男一開口就表明要解除定存，要領出100萬現金，神情顯得相當焦急，員警眼尖察覺事態不尋常，上前關心時林男推稱是要買車，還要警方不要管閒事，警方鍥而不捨追問，林男才說出原委，經警方溝通後，證實是詐騙集團犯案老哏。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。