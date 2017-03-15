WBC》3／15戰績 古巴遭荷蘭慘電 網友：好像4年前的中華隊

鐵捕莫里納領軍，波多黎各擊敗多明尼加復仇成功。(美聯社)

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經典賽15日戰績表(截至下午3點)

經典賽美洲區複賽開戰，15日首場由波多黎各和多明尼加領銜開戰，對決自上屆經典賽到賽前，還「1敗難求」的多國，以全勝晉級到複賽的波多黎各在捕手莫里納(Yadier Molina)率領下，一路壓著衛冕軍打，最後3比1勝出，精彩報了上屆冠軍戰輸球的一箭之仇。

另，昨才讓日本隊苦戰的古巴隊，休息不過12小時就又碰上荷蘭強勢挑戰，就像4年前與日本隊結束激戰的中華隊一樣，只能任由荷蘭隊打線恣意妄為，荷蘭隊主炮巴倫汀(Wladimir Balentien)更是毫不客氣，前兩打席都用全壘打伺候古巴投手，在他的帶領下，終場荷蘭以13比1，7局提前扣倒古巴。看到古巴的慘狀，讓網友不禁直言「好像4年前與日本隊苦戰後的中華隊。」

(中時電子報)

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