捨棄「演戲」 真病人參與HOSCE檢測更真實

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真實病人參與護理師檢定，病況及治療可能遇上突發，更能提升護理品質。（陳淑娥攝）

真實病人參與護理師檢定，病況及治療可能遇上突發，更能提升護理品質。（陳淑娥攝）

弘光科大與光田綜合醫院產學合作，首創「真實病人」參與HOSCE檢測，捨棄「演戲」模式，檢定者直接面對真實病人，以全人照護為基準的客觀結構式臨床測驗，護理師直呼超有臨場感！

護理系講座教授鍾聿琳申請「創新OSCE檢測模式」獲補助，率先以光田醫院新進護理師作為檢定實施對象，採一對一全程監考模式，1個小時內如何與真實病患溝通、關懷及指導，檢定具備全方位護理照護能力。

過去OSCE 2.0測驗以標準病人為主，用演戲模式較不真實，鍾聿琳指出，HOSCE檢定者面對真實病人極具臨場感，病況及治療可能遇上突發，須跟醫生、護理師、家屬互動溝通，這都是OSCE 2.0不會遇到的，對檢定者更有幫助。

護理師黃俊為表示，HOSCE檢定可以發現自己平常疏忽的小細節，進一步提升照護品質；林姓病患家屬則說，透過真實病人檢定，更能讓護理師真正了解到病人的需求。

台灣護理教育情境學會理事長陳淑齡指出，真實情境考試不必準備教材，只是有很多變化，複雜性高，護理師靠的是臨床經驗，此次是台灣首次內外科HOSCE檢定，前置作業要準備很多，考官也需要跟病患溝通，這部分在學校比較無法訓練。

(中時)