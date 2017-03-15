2017桃園農業博覽會 推4大主題區

農博園區將打造為永續公園，全區以綠農總部、光電廊道、浮島埤塘、陽光廁所等建構太陽能發電，並建置全國規模最大的薄膜式太陽能樹，提供戶外休憩及手機及時充電功能。（甘嘉雯翻攝）

農博園區將打造為永續公園，全區以綠農總部、光電廊道、浮島埤塘、陽光廁所等建構太陽能發電，並建置全國規模最大的薄膜式太陽能樹，提供戶外休憩及手機及時充電功能。（甘嘉雯翻攝）

農博園區將打造為永續公園，全區以綠農總部、光電廊道、浮島埤塘、陽光廁所等建構太陽能發電，並建置全國規模最大的薄膜式太陽能樹，提供戶外休憩及手機及時充電功能。（甘嘉雯翻攝）

2017桃園農業博覽會從4月22日起至5月14日共計23天進行試營運，地點在新屋氣象站旁農博基地舉行，30公頃面積共分為4大主題分區，包括植物地景專區、多元文化專區、在地生活專區、科技永續專區，市長鄭文燦表示，農博將結合桃園在地特色，展現不同於其他縣市農業博覽會的亮點。

「2017桃園農業博覽會」有4大展出亮點，首先是「循環經濟」，農博園區將打造為永續公園，全區以綠農總部、光電廊道、浮島埤塘、陽光廁所等建構太陽能發電，並建置全國規模最大的薄膜式太陽能樹，提供戶外休憩及手機及時充電功能，此外，也在台灣本島設置首座空氣製水系統，提供來自空氣中乾淨的飲用水，提供循環經濟的服務。

(中時)