衛星影像曝陸在西沙北島有動工跡象 府：密切注意
根據新的衛星影像顯示，中國大陸已開始在西沙群島中的北島展開新的構築工程。對此，總統府發言人黃重諺表示，有關區域動態政府都持續密切注意，並呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」的方式，處理南海爭端，共同促進南海區域之和平與穩定。
據路透社報導，大陸在西沙群島北島的工程，去年被颱風損壞。由民間衛星公司Planet Labs提供本月6日拍攝的衛星照片顯示出，西沙北島近期的工程包括清理地面及可能為建港的準備工作。專家相信認為該工程最終是興建軍事設施，進一步鞏固大陸在南海當地的軍事部署。
這張衛星照片也是繼今年1月部分報告後再度有動工的跡象。1月的部分報告縣市，包括樹島等多個西沙鄰近島礁皆有工程啟動。
這個最新動向，正值美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）準備本週稍晚展開任內首度出訪東亞之際。地區駐外武官與專家認為陸方這個最新動向顯示，縱使他們想避免與美國總統川普新政府產生新衝突，但大陸依然決心擴大在南海島礁的網絡。
對此，總統府發言人黃重諺今天說，有關區域動態，政府都持續並且密切注意中。也呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」的方式，處理南海爭端，共同促進南海區域之和平與穩定。
(中時電子報)
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