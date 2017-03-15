台15線18日起施工 請民眾留意交維指示

我要評比

交通部公路總局第一區養護工程處18日起將進行「台15線50k+500~54k+000段雙向擇要路段路基改善作業」工程，預計施工到27日，連續施工，遇雨順延，施工期間將採調撥車道措施，請用路人注意交維指示及配合提前改道。

(中時)