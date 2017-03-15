竹市中低收助學金 下月起開放申辦

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新竹市政府教育處15日表示，為協助中低收入戶學生順利完成學業，辦理「中低收入戶學生助學金」，申請日期於4月1日起至4月15日止，每人每年度補助新台幣5000元至15000元不等，請符合補助資格民眾把握時效。

教育處指出，本年度列冊中低收入戶，持有新竹市區公所核發中低收入戶證明書，且年滿25歲（含）以下，設籍6個月以上並持續就讀國內公私立大專院校、高中職校及本市公立國民中小學學生，同時未有降讀以及未領有本補助原則第七條所列之各項政府就學補助或學費減免優待者，即可申請助學金。

為便利簡化申請文件的提供，民眾需檢具近3個月戶籍謄本或新式戶口名簿，亦可由申請人簽具同意書，同意委託單位（區公所）業務窗口代為調查。

(中時)