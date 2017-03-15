百大名人慈善義賣 Lara與家扶兒彩繪夢想

由台北新藝術博覽會主辦的「藝出慈悲˙百大名人」慈善義賣活動，今年與家扶基金會合作，廣邀400多位政商、演藝、時尚生活及藝文宗教界的名人關懷弱勢，創作畫布將於4月14日博覽會現場進行義賣，所得將全數捐贈家扶基金會。

知名藝人Lara梁心頤也受邀參與，今天與家扶兒小濟、小那兄弟一同彩繪夢想。小濟、小那來自原住民家庭，家中還有一位妹妹，一家經濟重擔由右眼失明的爸爸承擔。小濟、小那對於畫畫都十分有興趣，創作靈感都來自生活周遭。

小濟說，希望未來可以像達文西一樣畫出如同《最後的晚餐》畫作。小濟患有腦灰質異常，影響身心表現，透過畫畫不但幫助穩定情緒，更能展現自信，媽媽分享說，小濟在畫畫時特別認真專注，可以兩小時都不停歇，「我都是從畫中了解他的喜怒哀樂，希望他能繼續在繪畫上展現才能」。

喜歡畫畫的Lara梁心頤，帶著孩子用水彩與蠟筆作畫，畫出最近想去的地方。Lara表示，今天和小濟、小那一起畫畫，體驗到旅行其實不見得要去哪裡，有時只要一個心態的轉變，都能讓我們的腦袋或愛心都有了新方向。

義賣活動定於4月14日中午12點開賣，除Lara梁心頤外，家扶基金會今年更邀約多位名人一同共襄盛舉，包括棒球國手楊岱綱、王建民、林晨樺；知名藝人藍心湄、Janet謝怡芬、夏雨喬、LULU；時尚名媛孫芸芸；插畫家馬克、醜臉書；桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等。

義賣作品每幅新台幣1000元，每人限購兩幅，民眾可把握機會收藏國內外名人的精彩創作，與名人一起貢獻愛心。

(中時)