桃園市優良公寓大廈評選 27日起報名

我要評比

桃園市兩年一度優良公寓大廈暨智慧節電社區評選自27日至5月5日報名，最多可獲10萬元獎金。

桃園市政府建築管理處長王振鴻表示，評選活動旨在使居民更加積極投入社區管理維護、保持自家良好居住環境並促使市民改變節電觀念與行為，達到喚起全體市民共鳴、讓用心維護管理的社區得以接受頒獎表揚，成為其他社區學習的對象。

王振鴻指出，前3名的社區除獲頒桃園市優良公寓大廈金牌獎牌，也依社區大、小類型分別獲得10萬元、8萬元、6萬元的獎金，藉以激勵社區爭取榮譽及凝聚社區向心力。

桃園市政府說，活動由建管處主辦、台灣公寓大廈品質管理協會承辦，評選除分小型、中型、大型住宅、風韻再造及主題特色等5大類組，為推廣社會讀書風氣及提升社區生活品質，今年也將社區書香園地及無菸環境納入主題特色獎項，社區可依個別優勢報名參加。

台灣公寓大廈品質管理協會為提高社區參與，分別在23日、27日及30日舉辦3場徵件說明會，凡桃園市市公寓大廈管理委員會向市府報備成立後運作3年以上可報名，活動相關文件及評選報告書範本可至「寓見桃花園」形象主題網站下載。

(工商)