出國旅遊 8個小秘訣防行李丟失！
2017台北國際春季旅展即將在明日登場，出國旅遊的同時，最不希望遇到的便是放滿衣物、紀念品、保養品等的行李不翼而飛，本該開心的旅程成頓時蒙上汙點。旅遊搜尋引擎Skyscanner特別整理了8個小秘訣，防止行李在旅途過程中遺失！
一、挑選與眾不同的行李箱
在行李箱的挑選上，大多數人會選擇黑色，因此容易發生錯拿的意外。建議可以挑選稍微亮色、辨識度較高的款式，或者是直接選擇訂製版的行李箱。
二、智能晶片追蹤
只要將智能晶片放入行李箱內，即可透過App對行李進行實施追蹤，隨時查詢行李位置。
三、特殊標記
倘若還是想選擇常見款式的行李箱，可以藉由顏色鮮艷、具有特色的彈力帶等小配件，為行李箱做記號。
四、取下舊的行李標籤
即時取下行李上舊的行李標籤，避免造成工作人員錯亂；最好記得重複檢查標籤上的機場代碼是否正確。
五、替行李箱內外拍照
即使做好了各種預防措施，仍難保意外發生。在行李打包好時，替行李內外拍照記錄，以便行李丟失時可以給相關人員作參考，增加尋回行李的機會。
六、多選船運替代飛機拖運
特別大件或特別重的行李，船運是較為便宜且方便的選擇，且船運可以選擇追蹤貨運記錄的船運服務，降低遺失的機率。
七、精簡行李數量
行李帶得越多越容易遺失，因為東西帶太多，即使丟掉一個也很難發現，而且行李太多也不便攜帶。
八、別帶違禁品
如果不小心攜帶如電池之類的違禁品，會造成行李箱在拖運時被扣留，增加弄丟的可能性。出行前最好徹底檢查一下自己的行李，
除此之外，Skyscanner也提醒，行李內外最好放置英文名字、聯繫方式、飛機航班、旅行社等訊息的紙條，增加行李不慎遺失時，被找回來的機率。
(中時電子報)
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