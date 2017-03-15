參山國家風景區管理處 宣導旅遊安全

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參山國家風景區管理處在各旅遊中心舉辦安全宣導活動，盼提升民眾旅遊安全的觀念。（翻攝照片）

有鑑於近年來山域、風景區意外頻傳，交通部觀光局特別規畫「旅遊安全宣導周」活動，而參山國家風景區管理處這幾天也分別舉辦各項旅遊安全宣導及災害防護演練，盼強化遊客旅遊安全觀念，並提升轄區相關人員之安全防護及基本救護技能。

參山國家風景區管理處表示，13至18日間，分別於八卦山風景區松柏嶺遊客中心、獅頭山風景區獅山遊客中心及梨山風景區谷關遊客中心等地，邀集警察、消防及旅宿業者、遊客，舉辦滅火訓練、避難引導訓練、綜合演練安全防護觀念及基本救護技能等演練，希望藉此提升遊客中心人員對意外事件的應變能力。

(中時)