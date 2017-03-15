竹市鼓勵提早掃墓避壅塞 安排免費接駁車
清明節將至，新竹市政府鼓勵民眾提早掃墓，避開繁忙交通，將於本月18、19、25、26及4月1到4日等8日，提供免費掃墓接駁車，提前祭祖還可獲植栽，呼籲民眾多加利用。
市府表示，今年清明節適逢連續假期，依往年經驗將出現大批車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，專車將於每日上午7時至下午4時30分，從臺鐵三姓橋站發出。
末班車則為下午4時30分；至於回程時間，每日上午7時30分於大坪頂發出，末班車則為下午5點，每15分鐘皆有1車次。專車直達，中途不停靠，請民眾依路線搭乘。
交通管制部分，警察局將於上午8時至下午4時止亦實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去。請民眾依指示牌及現場警察指揮引導。
另市府今年特別推出提前祭祖送植栽活動，民眾若於3月18日、19日（星期六、日）提前至大坪頂祭祖工作，可以現場領取免費小盆栽，每日發送300株。
(中時)
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