台中兒童藝術節開跑 25場演出輪番上陣
「2017台中兒童藝術節」將於4月1日正式開跑！包括台中六大在地優質表演團體，將接力於山、海、屯及市區進行25場精彩表演，文化局15日特別舉辦宣傳記者會，副市長林依瑩還變裝成「故事皇后」，邀大、小朋友多多參與藝文活動。
記者會上，紙風車兒童劇團帶來的「雞城故事」為活動揭開序幕，華麗裝扮的雞家族成員精彩秀歌舞，讓幼稚園孩子們看得目不轉睛！緊接著，大開、小青蛙、頑石及童顏、五洲掌中劇劇團、極至體能舞團，透過故事串連的演出也相當精采。
「期望大家的休閒生活不應只是玩手機、看電視！」林依瑩表示，民眾應利用下班或放學後的時間多多欣賞藝文展演，讓藝文成為一種生活樣態、豐富大家的生活，也藉此培養孩子們的美學、創意及人文素養，在寓教於樂中學習。
文化局長王志誠指出，今年的兒童藝術節規模更勝以往，除邀請在地六個劇團接力演出，更邀全國性劇團紙風車加入，而遵循「文化平權、藝術下鄉」的理念，25場表演在各區輪番上陣，讓公所、圖書館都成為表演場地，內容則涵蓋戲劇、舞蹈、偶戲與互動劇場體驗等，歡迎市民大手牽小手一起看表演。
(中時)
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