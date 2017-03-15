嚴防登革熱，屏縣成立村里巡守隊

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防治登革熱，屏東縣從社區深耕。（林和生攝）

時節逐步入夏，炎熱氣候正是病媒蚊活動力最強的時刻，雖然去年屏東縣僅1名本土登革熱病例，但縣府衛生局強調，今年沒有樂觀本錢，面對可能高溫、缺水的條件下，疫情蠢蠢欲動，屏東縣號召33鄉鎮市志工成立50隊社區防疫巡守，全面嚴陣以待。

屏縣府衛生局長薛瑞元指出，登革熱幾乎是每年夏季各縣市都需面對的課題，今年氣溫明顯偏高，加上去年全台境外移入登革熱確診病患寫下紀錄，使得今夏更需嚴肅看待。除此之外，全台面臨缺水危機，家戶可能預先儲水，他提醒民眾，避免在戶外儲水，室內儲水桶也最好加蓋，減少病媒蚊產卵機會。

為及早將登革熱防治觀念紮根於民眾日常生活，衛生局成立滅蚊志工隊，屏縣副縣長吳麗雪表示，國際間登革熱及茲卡病毒感染症疫情居高不下，這都是經由斑蚊叮咬病患而傳播的社區傳染病，清除孳生源是防疫不二法門，期許大家齊心協力，杜絕社區登革熱傳播風險。

薛瑞元強調，居民對在地環境各角落最瞭解，從社區耕耘、推動防疫工作，加強社區民眾對於防疫認知及實際施作，成為社區最嚴密的防疫網絡，盼將防治觀念深植社區、帶入日常生活中，可望收到最大成效。

(中時)