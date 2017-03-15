貝多芬權威布赫賓德 破紀錄1天演出5首鋼琴協奏曲

布赫賓德認，與其呆坐鋼琴前機械式練琴，還不如去讀一本書。(牛耳提供)

創下台北國家音樂廳一天演出5首貝多芬《鋼琴協奏曲》的紀錄，70歲鋼琴大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）的「貝多芬計畫」將首度在台灣展開。布赫賓德是古典樂壇的重量級貝多芬權威，收藏貝多芬親筆簽名手稿及樂譜，可以說是「貝多芬知識狂」，「貝多芬不僅是我演出曲目的中心，也可以說是我人生的重心。」

布赫賓德說，「作為一位演奏家，我忍不住讚嘆貝多芬，他的32首《鋼琴奏鳴曲》是貝多芬一生的鏡子，映照他一生的悲喜。」雖然他沒有學過指揮，但貝多芬演奏《鋼琴協奏曲》時也是身兼指揮，「我喜歡延續這個傳統，因為可以直接與樂團所有音樂家合作，就像大編制的室內樂，而我參與其中。」

布赫賓德1946年出生於捷克，幼年隨父母移居維也納，5歲就進入維也納表演藝術大學前身維也納音樂院就讀，至今仍是維也納音樂院院史上最年輕的學生。布赫賓德9歲就舉辦首場公開音樂會，求學期間還因為不太會寫自己的名字，還由母親代簽學生證。20歲獲得范．克萊本國際鋼琴大賽特別獎，開始踏入職業樂壇。

從5歲開始彈琴到現在滿70歲，布赫賓德是個天才型音樂家，但他並未以他的天賦自滿，「我認為我到目前為止最幸福的事，是自己沒有在樂壇引起過如煙火般的轟動。」布赫賓德說，一個年輕的鋼琴家如果就此名震四方，「那是再危險不過的事情。」

「鋼琴大師布赫賓德─貝多芬計畫」將於6月8日在新竹市文化局演藝廳，6月10日在 台北國家音樂廳，6月11日到12日在高雄至德堂。其中新竹場演出貝多芬《第一號》以及《第五號》鋼琴協奏曲。台北將有兩場，曲目分別為下午場的貝多芬《第二號》、《第四號》以及《第三號》鋼琴協奏曲；晚上場則為貝多芬《第一號》及《第五號》鋼琴協奏，兩場都由台北市立交響樂團擔綱。

高雄場則分兩天舉行，第一天曲目為貝多芬《第二號》、《第四號》以及《第三號》鋼琴協奏曲；第二天則為貝多芬《第一號》及《第五號》鋼琴協奏，兩場都由高雄市交響樂團擔綱。

(中時)