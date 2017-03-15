海倫清桃已非越南人？前夫爆10年前入籍中華民國
海倫清桃今年初和戴發奎牽手自爆隱婚與身世造假，之後兩人又突宣布離婚，坦言18年過的是無性婚姻，結束夫妻關係後，女方被拍到有壯男新歡，而戴發奎開起拉麵店，今還在店內免費發送100分越南式豬排飯，聊到選在15號的原因，則表示：「1月15日是我和桃子保持婚姻關係的最後一個日子」，以此紀念前妻。
據《聯合報》報導，戴發奎透露他近期以200萬美金（約6千萬台幣）賣了越南別墅，以後每個月都會給海倫清桃一百萬元台幣，以及加盟的越南河粉連鎖店也願給一半股份，但海倫清桃看似不想再和他有所牽扯，這次並未現身站台，而戴發奎聽聞此事，則回應沒對方的聯絡方式。此外，戴發奎還加碼補充，海倫清桃10年前就入籍中華民國，現已不是越南人，不時提到海倫清桃，難免被解讀為打「前妻牌」炒作。
(中時電子報)
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