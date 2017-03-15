這台阿里山小火車尚未裝上濾煙器，可以見到噴出來的煙霧及多又有惡臭，縣長張花冠一聞到油臭味馬上咳嗽（左）。（余信賢攝）

環保署長李應元（右一）、縣長張花冠（中）及嘉義林管處處長黃妙修（左），一同為阿里山小火車戴上口罩。（余信賢攝）

阿里山小火車柴油引擎裝設濾煙器，可以有效減少柴油引擎在起動時，所冒出的黑煙及油臭味。（余信賢攝）

嘉縣》「火車戴口罩空污趕緊走」改善小火車空氣品質記者會

余信賢／嘉縣報導

全台首創，將無線傳輸訊號監控濾煙器自動再生裝置，安裝在阿里山小火車機車頭中，15日在阿里山森林鐵路阿里山站月台正式誕生，由嘉義縣縣長張花冠和行政院環境保護署署長李應元，一同攜手為小火車戴上最高效能「防污口罩」，這個濾煙器自動再生裝置，可以完全將柴油完全燃燒殆盡，也不會聞到任何柴油味。

近年來，環保意識抬頭加上PM2.5的影響，民眾對於空污的標準越來越高。由於阿里山是世界級的觀光旅遊熱區，更是全台推動空氣品質淨區管制的領頭羊，目前進入阿里山的遊覽車的排氣都已經符合嘉義縣空氣品質管制的規定，但阿里山小火車卻一直不受空品管制。

林務局嘉義林管處為了改變國人對阿里山小火車排放黑煙及油臭味改觀，嘉義林管處今年開始在小火車柴油引擎裝配高效率的濾煙器，預計在今年底前會完成8輛，每輛小火車所需要的安裝費用為新台幣1百萬元（包含網路傳輸、

維護保養費用），濾煙器採3組並聯處理，處理效率約可達98％以上，由不透光6.3m-1降至0.1 m-1以下。加裝之後，每輛可減少PM2.5＝40公斤／年，等同52輛嘉義縣5期公車（7000cc）的排放量。

為有效率地阻隔小火車污染排放，本次所裝設的防污裝置，也安裝無線傳輸訊號監控濾煙器，主要透過GPS傳輸遠端監控，即時掌控濾煙器的溫度、壓力和待機時間的再生情形。濾煙器阻隔碳粒子到一定的程度，透過濾煙器再生的溫度燃燒碳粒子，讓濾煙器回復的原始狀態；而傳統的濾煙器，需於人為的操作，才能讓濾煙器回復原狀。小火車安裝的無線傳輸訊號監控濾煙器，可避免人為疏失造成濾煙器使用不當和損壞，透過自動再生及以網路無線傳輸即時監控傳輸相關資料彙整，更可遠端即時監控手動操作再生，更有效地回復濾煙器防污功能。

(中時)