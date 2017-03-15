少年失蹤7年 原來隨母回菲律賓
高雄市林姓男子與菲律賓籍妻子婚後生了一對兒女，7年前兩人婚姻生變而離婚，妻子帶著當時年僅7歲的兒子離家，從此音訊全無，高雄市少年隊花了兩年，透過各種管道，終於在林童的臉書上發現一張母子的照片，本月初經林男確認是離家7年的前妻及已長成少年的兒子，確定兒子隨母落腳菲律賓，才放下一顆忐忑不安的心；林男說，只要兒子平安就好。
少年隊代理隊長陳俊吉說，當時也懷疑男童是由菲籍母親帶回菲國，但7年前沒有男童的出境資料，而男童國小、國中都未入學，學校通報警方。
警方指出，從事木工裝潢的林男（46歲）於19年前娶菲籍女子，2人育有1對兒女，姊弟感情很好，菲籍妻子帶走兒子，林的兒子到了應入國小就讀而未入學，教育局通報警方，警方訪查時，林男只說，兒子被媽媽帶走了，不知去處，也無法提供進一步訊息。
這幾年，林男也想辦法找兒子，但也找不到；高市少年隊前年7月接獲校方通知，發現林男兒子未就讀國中，將他列為海星計畫協尋對象，展開查訪。
小隊長汪瑞呈與偵查佐李偉郎先找上林男及當地里長，但母子2人早已不知去向，2人再從菲女曾居住及工作地點去尋找，另外又查訪菲女的同鄉友人逐一詳細查訪，最後利用她的英文名字上網查詢等方法，終於發現菲律賓疑似有林男前妻及兒子在臉書的化名資料，上有1張母子的合照，經林男及林的女兒指認確定，照片的婦女是前妻，少年應是林姓少年。
少年隊為了更確定，透過高市警察局外事科及刑事局，聯繫刑事局駐菲律賓聯絡官專員王智勇協助，經王智勇與當地政府交涉後，確定林姓少年已隨母親回菲國定居多年。
高市少年隊為協尋中輟生，推動「海星計劃」，從2013年至2016年已尋獲853人次，尋獲率高達9成9。
(中時)
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