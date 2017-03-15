網紅被爆4罪狀 那對夫妻列4點聲明回擊

被爆4罪狀，那對夫妻發聲明回應。（圖／取材自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

網路紅人「那對夫妻」由品筠（Nico）和京燁（Kim）組成，常分享與女兒妮妮率真、自然互動而爆紅，不過近日他們被爆大頭症，遭控拍片不給腳本、靠感覺行事、欺負助理、眼中只有錢4罪狀，對此，「那對夫妻」也發出聲明回應。

面對遭控4大罪狀，「那對夫妻」日前在臉書直播解釋，Nico更委屈落淚，讓Kim心疼不已，對此，「那對夫妻」發聲明澄清，老公Kim在臉書強調：「我從來沒有說過我是一個完美的人」，並寫下：「我是個不喜歡解釋的人，被誤會不會少一塊肉，我只想解釋給我在乎的人，但是傷害到我們家人傷害到粉絲我們一定會追究。」

「那對夫妻」今發四點聲明，強調影片為呈現相處實際狀況，讓妮妮自然入鏡，提到「妮妮只是未滿三歲的孩子」。而日前妮妮對安心亞出言不遜，「那對夫妻」遭控教導無方，聲明中也提到，兩歲幼童的言語純真無邪，所幸安心亞沒有見怪，「那對夫妻」相信孩子出口沒有惡意，事件引爆風波，「那對夫妻」期望創作好作品，來回饋粉絲支持。

(中時電子報)