宏碁推大甲媽祈福筆電 開機有保佑

宏碁與大甲鎮瀾宮合作，推出大甲媽祈福限定版筆電。（陳淑娥攝）

宏碁與大甲鎮瀾宮合作，推出大甲媽祈福限定版筆電。（陳淑娥攝）

當科技與宗教迸出火花！宏碁與大甲鎮瀾宮合作，推出大甲媽祈福限定版筆電，內建大甲媽神話桌布及開機畫面，今（15）日舉行產品過爐儀典，鎮瀾宮董事長顏清標表示，一打開筆電就有大甲媽祖的庇佑，他也感謝宏碁對鎮瀾兒童家園電腦設備的支持。

宏碁台灣區總經理林佳璋表示，宏碁針對SOHO、中小企業主設計的極輕薄美型筆電Swift 3，規格及產品設計上除滿足消費者需求外，仍不斷創新思考提升產品價值，把人文、科技、文化與創意結合，於是整合名聞中外的大甲媽祖遶境活動，遵循古老傳統遶境祈福的意念，打造出祈福為核心，蘊含溫度與文化基底的精品。

林佳璋表示，設計團隊解析大甲鎮瀾宮的廟宇元素，結合媽祖精神故事，以「祈福」的文化創意為發想切入點，帶入產品設計中，並藉由產品的過爐儀式及全程遶境，為消費者祈福，每項步驟皆納入宏碁的誠心，希望每台媽祖機都能給使用者帶來好運，這是全球唯一限量的祈福筆電，十分珍貴值得收藏。

Acer Swift 3大甲媽祈福限定版筆電，燦金色機身、以海浪彩繪圖騰為主調、內建大甲媽神話桌布及開機畫面，配備「卍福不斷紋筆電包」及皮製「壓轎金文創祈福吊牌」，內含一張珍貴的2017年壓轎金。

(中時)