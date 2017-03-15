南市向交通部爭取3項重大交通建設經費補助

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台南市政府向交通部長賀陳旦（左二）爭取3項重大交通建設經費補助。（洪榮志攝）

台南市政府交通局為打造便捷暢行的交通環境，今天向交通部長賀陳旦爭取國道8號台南端高架延伸至安中路、4大轉運站開發、停車場開發等3項重大交通建設，希望能夠提升高速、快速路網運輸能力以及改善市區交通秩序。

交通部長賀陳旦昨天南下參加台南鐵路地下化工程開工典禮後，市長賴清德邀他及交通部官員聽取市府未來交通建設規畫，爭取中央認同並補助經費。

交通局局長林炎成表示，為打造便捷暢行的交通環境，並活化現有閒置公有土地，交通局將從今年至2020年陸續啟動4大轉運站開發案、停車場開發計畫；其中，除新營綜合轉運站已獲中央補助6820萬元建置經費，預計明年底將可完工外，仁德、和順及開元等轉運站，預計採轉運站自建後委外經營（OT）模式，爭取中央11.8億元經費補助建置。

林炎成還說，台南市受限歷史街廓紋理，路邊路幅較狹窄，停車用地規畫與取得較不易，導致停車格位數量明顯不足影響交通。該局提出的「台南幸福好停車」計畫，預計從今年到2020年的4年期程中，透過公有設施空間與立體多目標開發、閒置空地利用、獎助民間設置停車場等措施，在中西區、東區、北區等熱點地區增設1萬格以上停車格位，總經費約85億元，希望中央提供協助，徹底根治台南市長期停車格位供需不平衡的現象。

(中時)