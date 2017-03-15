和老公玩遍50國 廣播主持人張雪芳首創免CD有聲書
曾深耕花蓮地方電台18年節目主持人的張雪芳，與先生豆腐教授沈中元，將出國經歷以影像、聲音配合文字成書，推出《在33個夢想的地方打卡》一書，以旅行日記結合台灣人物故事，讓民眾跟著書本去旅行。
兩夫妻走訪約50個國家，起初僅想作為旅行日記，從沒想過要當「旅行作家」，夫妻倆拿出吃飯的功夫，以國家為單位，寫腳本、錄旁白、配音樂及編輯照片，以一集3分鐘的「旅行影音記錄」分享於網路，一步一步實踐在33個國家打卡的夢想。
張雪芳說，決定出書，是想要驅動更多人，實踐曾經想過但還沒有實踐的夢想，「33」只是一個數字，夢想跨出第一步後，就會有「55」、「88」甚至更多豪邁的數字，而這本書籍也因結合了QR code而成為首創的無CD立體影音有聲書。
土生土長於花蓮的沈中元則說，花蓮是孕育他長大的地方，除了記錄他們在國外的見聞，其中一個打卡站便是他們最熟悉的花蓮，內容特別提及這位「豆腐」教授的來歷，源自於一位市場內勤奮做豆腐持家的「豆腐阿嬤」，也就是養大沈中元的母親林碧蓮。
他說，母親的教育造就他一生的成長，與母親的10個約定更是他追求事業的準則，此外書中也紀錄了過去在花蓮受訪的對象，看到他們以自己的步調實踐夢想，如北濱國小學生用烏克麗麗遊歷夏威夷、黃玉玲媽媽用巧克力帶領星兒分享愛，強調夢想不分大小，跨出去就對了。
(中時)
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