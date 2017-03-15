桃園平鎮老婦外出未歸 警今找到人

桃園市平鎮區新華路的75歲田姓老婦14日晚間外出，卻未返家，所幸平鎮警方15日早上尋獲。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區新華路的75歲田姓老婦，14日傍晚趁著雨勢稍歇外出散步後，卻未返家，家屬連夜在外找尋均無發現，只有向建安派出所報案協尋。15日上午9時許，建安派出所警員陳科達在家戶訪查時，意外發現田姓老婦癱坐在平東路一處產業道路旁，且全身溼透，員警立即將老婦帶回安置，並提供保暖衣物及熱食，再將老婦送回住處，也讓家屬破涕為笑，感謝警方幫忙尋人。

平鎮警分局建安派出所長張振福表示，雖然中風過，行動不是很方便，但身體還算硬朗，平日都有外出散步習慣。而14日傍晚17時許，老婦吃完晚飯後，趁著雨勢稍歇，拿著一根拐杖跟兒子說要出門散步，卻未返家。

老婦的兒子在家左等右盼，就是等不到老婦回家，急忙騎著機車在住家附近尋找，但都沒有發現母親蹤影，最後只有向建安派出所求援。員警受理協尋報案外，立即出動在漆黑的深夜中找人，而老婦兒子給的資料有限，員警在深夜找尋3小時未果後，暫時先知會周邊里辦公室及巡守隊幫忙留意。

而15日上午9時許，建安派出所警員陳科達正執行家戶訪查勤務時，在平東路上一處產業道路旁，發現一名婦人拄著拐杖，臉色發白地癱坐在路邊，且全身被露水浸濕，員警立即上前關心，發現老婦已經被凍的無法言語，立即召來巡邏警車將老婦載送到派出所安置。

員警除立即提供保暖衣物及熱食給予老婦取暖外，並調閱協尋資料，才發現老婦為報案協尋的失蹤人口，員警隨後將老婦載回住處，而淚流滿面的老婦兒子看著母親平安歸來，頻頻感謝警方幫忙，還好警員陳科達機警發現，不然田姓老婦在天寒地凍中，後果真不敢想像。

(中時)