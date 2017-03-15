偏鄉辦密室逃脫 高英工商學生獲志工獎
高雄私立高英工商推動服務學習，連續4年獲保德信青少年基金會頒發「服務教育楷模獎」，其中，資訊科學生黃靖哲去年設計「驚恐密室逃脫」遊戲，在六龜地區讓民眾免費體驗，藉由逃脫遊戲融合各族群文化，寓教於樂，更獲頒「傑出志工獎」。
三年級學生黃靖哲家住六龜區，每天搭車通勤到大寮區高英工商上課，他曾與同學到85大樓玩「密室逃脫」，對遊戲的刺激感印象深刻，但苦於六龜區地處偏遠，鄉親沒機會玩到「密室逃脫」，去年便與在地青年合作，想將這項遊戲帶至偏鄉。
黃靖哲與友人合力設計，去年暑假在六龜區舉辦「驚恐密室逃脫」活動，堅持遊戲融合不同族群文化，例如有平埔族的公廨、越南的灶神節場景，連50多歲的伯伯也興致高昂，前後共有100多位民眾免費體驗，黃靖哲團隊更以「驚恐密室逃脫」活動，獲得第17屆保德信傑出志工獎。
高英工商連續4年獲保德信青少年基金會「服務教育楷模獎」，校長陳德松表示，透過品德教育的養成，加強榮譽制度、服務學習、志工社團等活動，盼帶起每位同學自動自發的服務態度，讓高英校園成為溫暖和諧幸福的家。
(中時)
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