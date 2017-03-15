陸天價挖名將 陸體育官員：有錢就任性

中國大陸近來屢屢傳出以天價挖角知名海內外球員，對此，中國大陸體育總局局長苟仲文今天說，這是「有錢就任性」造成的現象，大陸政府已推出整治措施，也譴責這種不利體育發展的行為。

足球是中國大陸民眾最迷的運動賽事之一，為吸引民眾買票進場看球、購買周邊商品，中國足球協會超級聯賽的各個球隊莫不卯足心力高薪挖角來自海內外的知名球員，動輒人民幣數億元的轉隊價格令人咋舌。

苟仲文今天出席中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議前在人民大會堂「部長通道」回應媒體提問時表示，這是投資足球的人「有錢就任性」造成的現象，這些人意在商業，不在足球。

他表示，中國大陸體育總局已推出一系列整治措施，下一步還將公布更嚴格的整肅措施。他也希望媒體能繼續關注足球、支持足球，同時也譴責這種不利於足球發展的行為。

苟仲文表示，中國大陸體育總局計畫成立更多體育組織，讓民眾自己舉辦體育活動，還將鼓勵學校開放體育設施，鼓勵社區、商場、休閒體育公園等場所，開拓能方便從事體育活動的場所和設施。1060315

(中央社)