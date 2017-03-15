台鐵JR四國友好協定週年 集章送限量禮
台鐵與日本JR四國旅客鐵道締結友好鐵路協定滿1年，30日至10月13日合作辦理集章活動，各選出10個具代表性車站設置紀念章供旅客蒐集，並提供限量禮。
台鐵與JR四國旅客鐵道是在2016年2月簽訂友好鐵路協定，為紀念締結週年，舉辦集章活動。
台鐵說，本次活動以週遊車站為概念，台灣及日本各選出具有代表性的10個車站設置紀念章，紀念章設計以地方特色為構想。
JR四國旅客鐵道設置紀念章的車站，包括高松站、丸?站、今治站、松山站、伊予大洲站、宇和島站、德島站、琴平站、阿波池田站、高知站。
台鐵局設置紀念章車站，包括台北站、松山站、新竹站、台中站、嘉義站、台南站、高雄站、台東站、花蓮站、瑞芳站。
台鐵表示，凡在活動期限內來台灣的日本人，蒐集5個台灣車站紀念章，就可兌換限量「車站紀念章5章獎」1份；台灣旅客至日本四國車站蒐集5個紀念章也相同。
車站紀念章5章獎是以2家公司的電車車輛為概念所設計之「特製鉛筆友好紀念組」，台灣旅客至日本兌換限量1000組；日本旅客至台灣兌換限量800組。
當日本旅客收集完全部10個台灣車站紀念章，至台鐵松山站就可獲得「台日紀念周年馬克杯」，限量200個；台灣旅客收集完全部10個四國車站紀念章，至日本JR四國松山站也可兌換，限量300個。
集章手冊3月30日10時起，在各集章車站公開索取，各站限量1000本（日文版本），手冊內容介紹各集章車站及其周邊觀光景點。1060315
(中央社)
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