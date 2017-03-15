馬爾他騎士團成外交盟友 藍綠各有看法

國民黨團書記長王育敏今天針對台灣與馬爾他騎士團成為外交盟友表示，若丟大友邦再挖小國來彌補數量，實質上彌補不來。民進黨團副幹事長黃偉哲說，應著重經濟、國際聲援的幫助。

外傳歐洲國家「馬爾他騎士團」可能成為中華民國外交盟友。外交部昨天表示，中華民國與馬爾他騎士團在國際間共同合作推動人權及醫療合作，成效良好。

對此，國民黨立法院黨團書記長王育敏今天在立法院受訪表示，台灣外交面臨很大的挑戰，之前傳出加勒比海友邦有鬆動的跡象，蔡政府不想讓外交成績太難看，也會竭盡全力仿造扁政府的方式，丟了大國再挖一個小國來彌補數量，但實質上這是彌補不回來的。

王育敏說，總統蔡英文還要讓兩岸關係繼續惡化嗎？還是有新論述、新方法來穩住兩岸關係，要不然在外交競賽中，台灣沒有什麼籌碼。拿小國，遠遠比不上中國大陸可能把大的邦交國挖走的政治現實。

民進黨立法院黨團副幹事長黃偉哲表示，若能跟馬爾他騎士團建立實質關係，應更著重在對台經濟、國際聲援有所幫助，不然只是增加邦交國或邦交的政治實體的數量，意義多大還不知道。

不過，黃偉哲指出，現在已經提前曝光，中國大陸一定會加以打壓，台灣要嚴加注意，避免重蹈過去巴紐案的問題，為求邦交結果不久就斷交，這樣台灣負擔不起，也不希望歷史重演。外交國安單位須提高警覺，謹慎防範是否會被挖牆腳或是見光死的情形再度發生。1060315

(中央社)