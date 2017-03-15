護照破損在大馬被拘留 台女哽咽談經過

暱稱喬妹的女子搭機前往馬來西亞遭海關拘留35小時，如今回想事發過程，喬妹語帶哽咽說，海關比出戴上手銬手勢，她當時很害怕只好聽話。

一名暱稱「喬妹」的民眾日前在臉書貼文表示，9日搭機前往馬來西亞，因護照破損，被海關沒收手機並遭關35小時才遣返。

喬妹在臉書上說，9日搭機前往馬來西亞，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，馬來西亞海關藉此刁難，把她叫到辦公室，沒收護照跟手機，還叫她給錢，她不願意給錢，就被關進牢裡35個小時才遣返。

而喬妹今天面對媒體說明當天事發經過時語帶哽咽說，她當時很害怕，不想進去機場的拘留室，但海關比出1個上手銬的手勢，她當時很害怕只好進去，同時詢問何時才能回到台灣，海關人員才告訴她「tomorrow morning」(明天早上)，她想說明天就能回台灣，所以才願意進入拘留室。1060315

(中央社)