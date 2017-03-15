李克強對台喊話 學者：繞過政府給優惠

中國大陸國務院總理李克強今天在中外記者會重申「一中原則」及持續推動對台優惠政策。學者寇健文認為，這意味北京當局將持續繞過政府，直接透過優惠政策對台灣民眾交流。

此外，學者蔡明彥分析，李克強除了對外宣示中共對台底線，也是對內喊話，以求在19大前鞏固「習核心」政權。

政治大學東亞研究所所長寇健文對中央社記者分析，李克強今天重申「一中原則」並提出對台優惠政策，顯示，北京當局強調「九二共識」、「一中原則」的底線沒有改變，也顯示中共一切「盡其在我」的態度。

他認為，李克強提出持續推動對台優惠政策，與中國大陸中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議的政治決議－「推進兩岸經濟社會融合發展」前後呼應。

他說，北京當局過去曾透過駐外單位提供海外台灣民眾協助、提出國民待遇，及推出「台胞證卡式化」等。從李克強今天的說法也可看出，陸方未來將繼續「繞過台灣政府」，透過單方作為，直接對台灣民眾交流。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥則認為，中共年底將舉行第19次全國代表大會（中共19大），但今年至今國際政局多變、保守主義抬頭影響全球經貿，顯示中國大陸面臨內外挑戰。

他分析，北京當局在兩會（全國人大、全國政協）期間，無論對台、外交、經貿等政策都在重申既有立場，態度從嚴謹慎、評估情勢並提出因應做法，目的便是在中共19大前告訴內部，雖然中國大陸面臨內外嚴峻考驗，但「習核心」有辦法因應，以穩定民心。

蔡明彥表示，李克強這次重申「一中原則」與對台優惠政策，同時是對台灣及中國大陸內部宣示中共總書記習近平的對台底線，以及透過加強民間交流，維持兩岸現狀等因應之道。「因為如無法守住，習近平的對台政策就挫敗了。」

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午閉幕，李克強隨後舉行中外記者會。他在會中表示，北京對台方針一貫明確，堅持體現「一中」原則的「九二共識」，堅決反對台獨；以政策讓台灣人在陸「享受一家人便利條件」，並繼續提供台商優惠政策。

李克強並表示，無論台灣情勢如何變化，都改變不了「兩岸同屬一個中國」的「歷史和現狀」，也改變不了大陸維護兩岸和平發展的決心和誠意。1060315

(中央社)