馬英九洩密案 夜店殺警案法官唐玥承審

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行政庭長公告分案結果。（林偉信攝）

前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署認定馬英九4年前將關說案報告洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，並教唆前檢察總長黃世銘將報告交付江宜樺，將馬起訴。台北地院今日進行分案後，由承審夜店殺警案的唐玥法官承審。

(中時)