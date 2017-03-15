安以軒「我們結婚了」 閃嫁澳門百億CEO

安以軒浪漫婚照。(取自安以軒微博)

安以軒在微博宣布結婚。(取自安以軒微博)

安以軒PO圖「我們結婚了」，宣布嫁給澳門百億CEO男友。(取自安以軒微博)

36歲女星安以軒與身家百億的澳門富商陳榮煉交往2年多，今(15日)突然在微博宣布結婚好消息，「1230天前你用了任意門突然闖入我的世界，而我認真的用了810天去認識你。没想到就這樣被你收服了。好吧 ～就陪你 ～吃到老、玩到老⋯⋯永遠不會老的小叮噹先生，未來的日子𥚃請好好愛護你的陳太太」，正式升格為人妻。

安以軒去年被直擊陳榮煉親密摟抱，讓這段金童玉女般的戀情曝光，而男方身家也被起底，40歲的陳榮煉是澳門德晉集團總裁，擁有百億傲人身家。據悉，出身富裕的安以軒，認為有錢人花心又愛接近女星，因此對富豪很感冒，讓陳榮煉在苦追她1年多後，才終於憑著一片真誠擄獲美人心，於2014年正式交往。

而陳榮煉打動安以軒的關鍵，就是安鈞璨當年病逝，陳榮煥除了細心陪伴，還幫忙打理後事，安鈞璨生前也希望陳榮煉能好好照顧安以軒，讓安以軒選擇託付終身。針對安以軒結婚細節，由於發言人目前正在搭機中，無法得知其回應。

(中時電子報)