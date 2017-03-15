安以軒「我們結婚了」 閃嫁澳門百億CEO
36歲女星安以軒與身家百億的澳門富商陳榮煉交往2年多，今(15日)突然在微博宣布結婚好消息，「1230天前你用了任意門突然闖入我的世界，而我認真的用了810天去認識你。没想到就這樣被你收服了。好吧 ～就陪你 ～吃到老、玩到老⋯⋯永遠不會老的小叮噹先生，未來的日子𥚃請好好愛護你的陳太太」，正式升格為人妻。
安以軒去年被直擊陳榮煉親密摟抱，讓這段金童玉女般的戀情曝光，而男方身家也被起底，40歲的陳榮煉是澳門德晉集團總裁，擁有百億傲人身家。據悉，出身富裕的安以軒，認為有錢人花心又愛接近女星，因此對富豪很感冒，讓陳榮煉在苦追她1年多後，才終於憑著一片真誠擄獲美人心，於2014年正式交往。
而陳榮煉打動安以軒的關鍵，就是安鈞璨當年病逝，陳榮煥除了細心陪伴，還幫忙打理後事，安鈞璨生前也希望陳榮煉能好好照顧安以軒，讓安以軒選擇託付終身。針對安以軒結婚細節，由於發言人目前正在搭機中，無法得知其回應。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。