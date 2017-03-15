利誘女移工陪酒 惡男判刑1年5月

新竹縣謝姓男子透過越南籍女友，利誘逃逸女外勞陪酒、從事不法交易，前後多達10餘名女子受害，新竹地院審理後依圖利留容性交、猥褻等罪，判謝男1年5月徒刑。

判決指出，謝男強勢控管女外勞，若不從就會遭到毆打，遇到有姿色的女子還會先行「試車」，招待所專接熟客，由其女友擔任會計，同鄉受不了金錢誘惑而離開原雇主。

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(中時)